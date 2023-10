1 Em dois recentes fins de semana, tive o prazer e o privilégio de participar em duas conferências académicas, uma no St. Antony’s College, Oxford, outra no Churchill College, Cambridge (“The other place”).

Foi uma dupla sensação de regresso aos bons velhos tempos. O jantar de encerramento no St. Antony’s foi de smoking (ainda que “não obrigatório”); vinho do Porto foi servido sempre após os jantares, tanto em Oxford como em Cambridge (ainda que, ao almoço, apenas fosse servida água – o que Winston Churchill certamente não aprovaria). E, além disso, um agradável e estimulante pluralismo de opiniões foi servido ao longo dos inúmeros painéis.

2 Na conferência do Churchill College, por exemplo, um orador sublinhava a dedicação dos textos de Churchill à defesa da liberdade. Logo a seguir, outro orador observava que todos os textos de Churchill revelavam sobretudo um profundo narcisismo.

