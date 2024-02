1 As declarações de Donald Trump na semana passada sobre a NATO e a Rússia ultrapassaram todos os disparates que aquele carroceiro mal-educado, — como lhe tenho chamado, com as devidas desculpas aos profissionais do sector, que nunca abotoa o casaco e que nunca seria admitido num Gentlemen’s Club — terá produzido no passado (e os disparates do passado não foram poucos). A ulterior chocante notícia da morte de Alexei Navalny nas masmorras da Sibéria do ditador Putin agravou imensamente a já elevada gravidade moral das palavras de Trump.

2 As palavras de Trump foram amplamente citadas na imprensa internacional e nacional, mas podem e devem ser brevemente recordadas:

“Disse a um presidente de um grande país que, se os países europeus da NATO não pagassem a sua parte para a defesa eu não os ajudaria a defenderem-se contra uma invasão da Rússia. Não, eu não os protegeria. De facto, eu encorajaria a Rússia a fazer o que quer que quisesse.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.