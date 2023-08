1 É um veto inconsequente a curto prazo mas é um veto político que a médio/longo prazo reforçará a posição do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A maioria do PS bem pode aprovar novamente a mesma proposta do Programa “Mais Habitação” no Parlamento e forçar Marcelo a promulgar o pacote legislativo mas a força da razão irá impor-se até 2026 — ou antes.

Marcelo tem razão quando diz que a estratégia do Governo não é “suficientemente credível”. E tem razão em primeiro lugar por algo que o Presidente não refere na sua mensagem ao Parlamento mas que é uma evidência: a ausência de credibilidade de António Costa nesta matéria tem um passado bastante sólido.

Desde 2015 que o Governo de António Costa não consegue encontrar soluções para o drama social crescente nos mercados de compra e venda e de arrendamento habitacional. Durante esse longo período de oito anos, não há um só programa público que tenha conseguido alcançar os objetivos preconizados.

