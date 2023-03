Redator Principal e colunista do Observador

Habitação. Quando é que Marcelo fala sobre sobre o maior ataque à propriedade privada desde o 25 de abril?

Em vez de promover crises no PSD, Marcelo devia impedir que o Estado se comporte como um assaltante com uma meia na cabeça e uma pistola na mão a gritar: "ou arrenda a sua casa ou passa as chaves?!".