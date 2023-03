1 Há uns tempos atrás, na apresentação do último livro de Eduardo Marçal Grilo*, ao cumprimentar o Presidente da República, após tê-lo ouvido intervir, disse-lhe em voz baixa e muito discretamente “devias fazer só isto”. Foi um impulso. A minha costela institucional nunca me permitiria dirigir-me deste modo ao Chefe de Estado não fora a inteira certeza de que ninguém, no ápice de um cumprimento de circunstância, se iria aperceber do que levava dentro o impulso. Levava a comparação inescapável entre o cidadão sóbrio – e contido e quase senhorial – Marcelo Rebelo de Sousa que brilhara na sessão, e um Presidente permanentemente irrequieto e metediço – às vezes desnorteante, às vezes desnorteado, muitas vezes cansado, quase sempre cansativo e sempre dono de um critério político intrigante – que calhou presidir-nos. O fulgor intelectual, o saber, o interesse histórico, o conhecimento íntimo dos personagens com que, em cima de um palco, um notabilíssimo Marcelo Rebelo de Sousa “viajou” pelos ministros da Educação de Salazar e de Caetano – tema do livro de Marçal Grilo – tinham pura e simplesmente encantado a lotadíssima plateia. Um grande momento.

Uma hora depois surgiam, rotineiramente, os pequenos e médios momentos: o inexorável ecrã da televisão havia de deixar a imagem de um saltitante Chefe de Estado, demasiado voraz no verbo e sempre veloz na passada, a discorrer sobre tudo e nada, sem sombra de necessidade aparente: tudo o que naquele dia, e mais o que sobrara da véspera, viera à sua rede, era peixe para o Presidente da República. O cargo dispensá-lo-ia do equívoco da omni presença, a própria política ainda mais, a sua interpretação de si próprio, não.

E no entanto… quão culturalmente magnífica fora a sessão do intelectual naquela tarde, quão enorme era o contraste com o Presidente num ecrã nocturno. Os historiadores darão conta desta sobreposição de “encarnações”, a mim cabe-me apenas a conta do contar. Para melhor desenvolver o resto.

