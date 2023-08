Desde miúdo que passo as minhas férias nas praias do Oeste. Daí que seja com grande cepticismo que partilho com o leitor uma notícia que passou despercebida: “Amostras recolhidas em Portugal mostram que grande inverno de quatro mil anos provocou morte dos primeiros habitantes da Europa”. O cepticismo deve-se aos cientistas afirmarem que, há cerca de 1,1 milhões de anos, houve um súbito arrefecimento de tal ordem que até a temperatura da água do mar desceu 6°C. Ora, ainda ontem tomei banho na Ericeira e não me parece que seja possível a água ser mais fria sem que se dê a sua congelação. É sabido que quem se banha nestes mares fica com pele de galinha tão áspera que se consegue lixar uma peça de carpintaria esfregando-a no braço. Aliás, estou convencido que o sismo registado ontem em Peniche foi causado por uma família de turistas ingleses a tremerem depois de uns mergulhos. É este tipo de declarações improváveis que retiram credibilidade à ciência.

Além desta afirmação duvidosa, o estudo revela ainda várias lacunas. Por exemplo, sabemos que a temperatura arrefeceu de tal modo que as condições de vida se tornaram tão pouco propícias que o homem poderá ter desaparecido do sudoeste europeu durante 200 mil anos. Isso é giro, e tal. Mas os investigadores não nos dizem nada sobre as reacções desses humanos quando começaram a ver o tempo a mudar.

Tenho curiosidade em saber quem é que estes primeiros hominídeos culparam por estar a ficar frio? Algum magnata açambarcador com 7 ou 8 machados de pedra lascada, se calhar. Outra: uma vez que não existia ainda religião organizada como o cristianismo, o islamismo ou o alarmismo climático, que Ser Supremo é que teve de ser aplacado e com que sacrifício específico? A descarbonização não foi de certeza, que primeiro seria preciso carbonizar e isso ainda estava a muitos milénios de acontecer. Também gostava de saber qual o comportamento que esta sociedade julgou ter impacto suficiente para provocar a alteração do clima? Aposto que acharam que era a mania de tirar pedras dos leitos dos rios que fez a água arrefecer, pois a pedra, quando está ao sol, fica quente. Por último, uma vez que não havia viagens aéreas, contra que tecnologia do paleolítico é que adolescentes histéricos se insurgiam? Just stop sílex?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.