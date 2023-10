Quando vi as empregadas de limpeza da FIL a esfregarem as paredes de vidro todas vermelhas, pensei: “Até que enfim! Um protesto climático como deve ser!” Só depois é que percebi que afinal era apenas tinta. E eu com esperança que fosse sangue de administradores de empresas maléficas. Fiquei indignado. Principalmente depois de ouvir uma das activistas a dizer que lá dentro estavam os responsáveis pelo iminente fim da humanidade, que, aliás, ainda há dias tinham afogado 11 mil líbios. Então tem os bandidos todos no mesmo sítio e não aproveita para atirar 3 ou 4 granadas lá para dentro? Ou, para ser mais ecológico, atiçar-lhes um tigre esfomeado?

Mas não, estava mais interessada em lamuriar-se do que em agir. Parecia uma futebolista na flash interview, a queixar-se do árbitro, e não uma justiceira com pressa para evitar o extermínio da raça humana na próxima quinta feira.

Ter à sua mercê os assassinos de 11 mil inocentes e atirar-lhes tinta é como estar a guiar, ver o Hitler a atravessar a rua e, em vez de o passar a ferro, optar por baixar o vidro e fazer-lhe um manguito enquanto grita: “Malandro!” Ou seja, na semana passada perdeu-se uma estupenda oportunidade para vários linchamentos em legítima defesa. Menos do que dois tiros em cada um daqueles criminosos foi cobardia e falta de civismo.

