Na semana passada, Lula da Silva afirmou que o terramoto em Marrocos é culpa do aquecimento global. Apesar de ainda estar em vigor a regra “não se goza com idiotices de Lula, pois isso beneficia o Bolsonaro e equivale a fascismo daquele mesmo ruim”, desta vez nem isso valeu ao Presidente brasileiro. Com maior ou menor destaque, Lula foi alvo de chacota mundial por esta afirmação tola sem qualquer base científica, ao estilo de um Donald Trump dos trópicos. Um trumpicalismo.

Um dia depois, foi a vez de Muqtada al Sadr, um clérigo iraniano, garantir que os desastre naturais em Marrocos e na Líbia se deviam à legalização do casamento homossexual.

Também houve galhofa. Fanáticos religiosos a interpretarem manifestações da Natureza como intervenção sobrenatural proporcionam boa comédia – pelo menos até se lembrarem de queimar alguém para aplacar divindades.

