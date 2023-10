O 7 de Outubro ficará para a História como o maior ataque terrorista sofrido por Israel. Nunca no passado tantos israelitas tinham sido assassinados num só dia. Para se ter uma ideia da dimensão do ataque, comparando com os ataques de 11 de Setembro, e em termos relativos às populações de Israel e dos Estados Unidos, a morte de cerca de 1000 israelitas significaria a morte de 40.000 norte americanos.

Os terroristas do Hamas tinham um objectivo, acima de qualquer outro: espalhar o terror em Israel. Só isso explica a morte de 40 crianças, muitas decapitadas. Só isso explica a morte de famílias, velhos e estrangeiros. Só isso explica o assassinato de 250 jovens que assistiam a um concerto. O Hamas não atingiu alvos militares, espalhou a morte e o terror indiscriminadamente. O ataque de 7 de Outubro mostrou que se o Hamas tivesse poder suficiente, mataria todos os habitantes judeus de Israel e causaria um segundo Holocausto. Hamas é o herdeiro das políticas nazis de Hitler contra os judeus.

Nas próximas semanas, com a intensificação dos ataques das forças israelitas em Gaza, voltarão as críticas a Israel. Convém lembrar o regime totalitário que o Hamas impôs em Gaza desde 2006. É verdade que Hamas ganhou eleições contra os sucessores da OLP, mas desde então construiu uma ditadura brutal. Em Gaza, há um sistema político que não tolera a mínima dissidência, e pune dissidentes com a morte, onde o poder do Hamas é total, corrupto, assente no ódio e na violência. O Hamas transformou a população civil de Gaza em alvos militares, ao colocar armas em escolas, em hospitais e em mesquitas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.