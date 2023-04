A chegada de Charles de Gaulle à presidência da França em 1958 foi recebida com um misto de surpresa e de apreensão. Eisenhower, que lidou com a sua personalidade difícil na Segunda Guerra Mundial, sabia-o capaz das mais surpreendentes e inesperadas decisões. Num memorando datado de 17 de Setembro desse ano, e que de Gaulle dirigiu ao presidente norte-americano e ao primeiro-ministro britânico, Harold Macmillan, o presidente francês referiu, entre outros aspectos, que os três Estados partilhavam interesses estratégicos que iam além da área geográfica abarcada pela NATO. Foi nessa linha de raciocínio que sugeriu o reforço da aliança atlântica através de uma organização entre os três. Dois dias antes, de Gaulle tinha recebido Adenauer na sua casa em Colombey onde lhe transmitiu a importância que atribuía ao estreitamento de relações entre a França e a Alemanha para contrabalançar o peso anglo-saxónico na Europa.

Esta duplicidade do presidente francês não era apenas consequência do conhecimento que tinha da complexidade da história, mas uma particulariedade da sua forma de estar e ainda um fruto da visão que tinha da França. Tal como a sua vizinha a leste, a França era um país europeu, imerso nos problemas europeus, que invadira e fora invadida pela Rússia mas, e ao contrário da Alemanha, com colónias e uma presença física em todos os continentes. Contrariamente à Alemanha, a França era universal.

Entretanto passaram-se anos e as figuras referidas no parágrafo em cima tornaram-se personagens históricas, mas a geografia não se alterou. E a França, ao contrário da Alemanha, continua a ser um estado universal, a par com os EUA e o Reino Unido. É neste sentido que deve ser entendida a viagem de Emmanuel Macron à China e as suas palavras em Pequim, seguidas, dias depois, da sua ida à Holanda e do discurso, em inglês, que proferiu em Haia. Macron não é de Gaulle, mas o certo é que a geografia não mudou e, por muito que não seja de facto de Gaulle, limita-se a afirmar os interesses de Paris.

