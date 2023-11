1 Brutal? Hesitei no adjectivo mas a sucessão de acontecimentos remete para a dureza das palavras. Lembram-se da história das armas de destruição maciça que levou à invasão do Iraque? Quando o Iraque foi invadido e não havia armas?

É o que “isto “ me faz lembrar.

2 As investigações não estão concluídas e no que se refere aos casos do Lítio e do Hidrogénio não se sabe sequer o suficiente. Onde quero porém chegar é que aconteça o que acontecer, o que já aconteceu não podia ter acontecido. Com a decisão do juiz da Operação Influencer e as medidas de coação por ele decretadas ficou reduzido a nada o que nos fora induzido como tudo ou pelo menos como muito.

