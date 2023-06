1 Quantas pessoas saberão em Portugal que o CDS, apesar de ter perdido o seu grupo parlamentar em 2022, teve mais votos que outros partidos que elegeram um deputado? Poucas, muito provavelmente. Que o partido governa sozinho seis autarquias e quarenta em coligação com o PSD? Algumas. Que tem presença no parlamento europeu, facto político que não ocorre com a totalidade das famílias políticas com representação parlamentar, ou que integra os governos regionais da Madeira e dos Açores? Um pouco mais, talvez.

E apesar de me arriscar a provocar estranheza ou até sonolência posso lembrar mais, e vou fazê-lo: lembrar por exemplo a reestruturação financeira entretanto levada a cabo – que reduziu cargos e negociou contratos; a reintrodução das quotas; a (rápida) reeleição de estruturas concelhias e distritais, ditada pela implantação nacional do partido; a revisão estatutária; a criação de grupos programáticos — militantes e independentes — disponíveis para identificar problemas e sugerir soluções. Contar por exemplo as “Conversas do Caldas” que juntam quadros do partido, militantes e simpatizantes para pensar em voz alta a agenda do país. Evocar ainda a tenacidade do Instituto Adelino Amaro da Costa e falar sobretudo de uma Juventude Popular viva e aguerrida (é pena a media sistematicamente ignorar a sua capacidade de iniciativa). Um coração que ainda bate.

2 Não vale a pena porém fazer de conta: ausente do palco parlamentar e com um líder mais presente na cena europeia onde é deputado, a realidade do partido alterou-se (quase) tragicamente: sem o hemiciclo, o CDS não só perdeu o principal instrumento de acção política, como a maior parte dos recursos financeiros e, claro, quase toda a possibilidade de exposição e atracção mediática. E sem essas (indispensáveis) muletas de écrans e microfones, o interesse político que o partido poderia suscitar, é como se não existisse: quase nada do CDS nos é “contadas”, logo o CDS não existe.

