Saúde, educação, justiça, burocracia, instabilidade governativa e uma governação viciada em dar dinheiro e em medidas casuísticas é o que tem marcado o nosso último ano. Quando tínhamos todas as condições para ter políticas públicas que resolvessem alguns problemas, com maioria absoluta e dinheiro europeu, vivemos um ano de um Governo enredado em si próprio, nas suas demissões e casos. E mesmo quando se lança em políticas públicas, como aconteceu no pacote Mais Habitação, os efeitos parecem agravar mais os problemas, como se tudo o que não fosse dar dinheiro fosse feito sem a análise e o enquadramento adequado. Vale-nos o turismo e tudo o que está a ele ligado.

A Justiça em nada melhorou na sua forma e tempo de acção. Uma justiça sem tempo para se fazer justiça, mesmo para os leigos, passa a não ser justiça. Uma justiça em que estamos concentrados no mediatismo das buscas é justiça popular, não é Justiça, é uma causa e uma consequência da falta de eficácia na Justiça. Retirando todos os exageros, o que aconteceu a Rui Rio, ex-líder do PSD, é o exemplo dramático do estado a que se chegou na falta de justiça. E que trouxe ao debate um retrato que tem impactos graves nos nossos direitos, liberdades e garantias. Há muito trabalho a fazer que pode não passar por retirar poder ao Ministério Público. Ninguém pode é ficar anos e anos sem ser julgado e perceber sequer o que lhe aconteceu. Seja de quem for o problema, dos advogados ou do Ministério Público. E este é um tema em que o Governo fracassou em todas as frentes e corre o sério risco de ser vítima dessa sua incapacidade.

Na Saúde, agravada pela pandemia, sim, mas também pelas escolhas feitas pela ex-ministra Marta Temido – que, passada a sua popularidade, a história certamente revelará como umas das piores da nossa democracia – escolheu-se criar uma Comissão Executiva do SNS com um presidente com provas dadas, Fernando Araújo. Temos esta tendência de concentrar a nossa esperança numa pessoa. Pode ser que consiga, mas até agora só temos assistido a conflitos e medidas casuísticas. Talvez seja cedo para avaliar, mas precisamos de reorganizar o sector aproveitando toda a capacidade instalada e deixando para o SNS aquilo que ele sabe fazer melhor. É mais fácil de falar do que fazer. Certamente. Mas há escolhas que são necessárias, sem preconceitos e concentradas na resolução de problemas de forma livre.

