O jornal Expresso dizia-nos este fim-de-semana que o Governo se prepara para usar a margem orçamental para fazer campanha e assim combater a oposição. “Costa vai usar folga nas contas para salvar legislatura”, é o título da primeira página com o primeiro ministro disposto a fazer três anos de campanha . “Com 0,4% de défice é muito fácil andar em campanha”, escreve o semanário citando fonte do núcleo duro do Governo.

Em qualquer outra altura estaríamos escandalizados com tal intenção explicita, embora tudo aquilo que tem acontecido no último ano, racionalizado como apoio por causa da inflação, tenha já dado o sinal de que não existem políticas, mas “bodo aos pobres”.

O primeiro equívoco é que existe uma folga orçamental. Um país com a nossa dívida não tem folgas orçamentais e é lamentável que o Governo esteja a fazer uma gestão política, no que de pior tem a política, do saldo orçamental. Os défices agora existem com o número escolhido perto do fim do ano, em vez de se obter o excedente orçamental, acelerar a redução da dívida pública e começar a reduzir os impostos, a sério e não a fingir, ao mesmo tempo que se melhora e investe na qualidade da administração pública.

