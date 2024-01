Mais uma semana, mais um convenção partidária. Eu na posse da solução para a crise no Médio Oriente, da cura para o cancro, e do segredo para evitar ter um churrasco de verão invadido por varejeiras, e a política nacional não me dá espaço para explanar tudo isto. Desta vez, a responsabilidade é da convenção da Aliança Democrática, que junta PSD, CDS e Partido Popular Monárquico. Quer dizer, o PPM também se junta, mas é no sentido em que, como na homeopatia, se juntam duas gotículas dum qualquer composto ninguém sabe de quê ao conteúdo da barragem do Alqueva após uma chuvada de Janeiro.

Para os verdadeiros fãs da homeopatia, digamos que se a AD fosse um daqueles Florais de Bach, o PPM seria o meio átomo de extracto de flores que pode ser encontrado em cada frasquinho. Se bem que o Floral de Bach tem lá o Bach, um indivíduo que, dizem, entendia de música. Ao passo que o PPM tem o Gonçalo da Câmara Pereira. Enfim, acho que já deu para perceber a ideia.

Acho. Não tenho a certeza. E por isso deixo só mais uma imagem da preponderância do PPM no âmbito desta nova AD. Atentem: descobrir o PPM no meio da AD é mais difícil do que descobrir uma agulha num palheiro, se a agulha tiver sido perdida no curral.

