Sempre me considerei um homem da ciência. Um gajo da ciência, vá, que a vastidão do espaço e a imensidade do tempo convidam à modéstia. Mas confesso que ultimamente as minhas convicções acerca, por exemplo, da teoria da evolução de Darwin, têm sido bastante abaladas. E o último tremor teve como epicentro a notícia de que os macacos não esquecem os amigos mesmo passados 25 anos. Donde se prova que o Homem nunca teve nada a ver com símios. Basta ver como, ainda há escassas semanas, António Costa, numa questão de minutos, se esqueceu, instantaneamente, do seu melhor amigo de todos os tempos, Lacerda Machado. Vai-se a ver e na lista dos Darwins que foram um flop, o que vendemos ao Liverpool está só em segundo.

Já no que aos partidos políticos diz respeito, a situação parece diferente. Quando falamos em agremiações partidárias a coisa já remete mais para o simiesco, de facto. Pelo menos a julgar pela declaração de Pedro Nuno Santos segundo a qual o PS tem uma “dívida infinita e eterna” para com António Costa. Ou seja, aconteçam no Partido Socialista as macacadas que acontecerem, jamais se esquecerá a dívida para com Costa. O que é curioso, uma vez que também fora do PS nunca nos esqueceremos das macacadas dos governos de Costa, muito à conta das quais o país tem uma dívida infinita e eterna para pagar.

O que é mesmo pena é que logo agora que Pedro Nuno Santos ganhou tão claramente a eleição para secretário-geral do PS, e quando havia tanto entusiasmo com a perspectiva de ser o nosso próximo primeiro-ministro, o Carismático Anunciador Precoce de Aeroportos seja obrigado a abandonar tão promissor futuro político. Quer dizer, ainda não abandonou, mas vai abandonar, certo? Infelizmente, não me parece haver outra hipótese, perante tão avançado caso de Alzheimer. Então agora o homem promete resolver tudo o que é problema do país sem ter qualquer memória de ter sido um dos principais obreiros do estado lindo a que chegámos? Na melhor das hipóteses estamos na presença de um caso terminal de amnésia. Não tem condições para avançar, o nosso Joe Biden de São João da Madeira.

