Hoje, para início de conversa, uma confissão. Realizei uma introspecção bem ao âmago do meu ser e concluí que, além de ter de lavar melhor as mãos para retirar uma gosma esquisita que me ficou debaixo das unhas, preciso de ser uma pessoa mais optimista. Constatado este facto, procederei em conformidade.

Por isso trago óptimas notícias. Pelo menos para quem, de entre aqueles que vão ler estas linhas, for um cão. Isto porque, há escassos dias, inaugurou-se em Portimão o remodelado Centro de Recolha Oficial de Animais, infra-estrutura que recebeu profundas obras de remodelação no valor de 870 mil euros. Se juntarmos a isto a notícia de que, segundo o Orçamento do Estado para 2024, Portugal vai ter uma rede de hospitais veterinários públicos, rapidamente se constata a necessidade de proceder a ajustes ao nível das expressões populares.

Assim, a expressão “ter uma vida de cão” deixa de significar “ser maltratado, ou não ter o mínimo de comodidade” e passa a querer dizer “nível de vida com o qual o português médio pode apenas sonhar, e mesmo para isso precisaria de estar fortemente alcoolizado. O que não é possível uma vez que o orçamento familiar não chega para jolas, porque infelizmente não somos nenhuns Golden Retrievers.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Siga-me no Facebook (@tiagodoresoproprio) e Instagram (@tiagodoresoproprio)