Somos fanáticos das doenças. Se há credo popular crescente é o da necessidade de cada pessoa encontrar o seu diagnóstico o mais rápido possível. Creio até que mais aliviados ficamos quando descobrimos as nossas doenças do que quando nos sentimos saudáveis. É como se a doença nos inspirasse uma confiança que a saúde nem tanto. A doença ocupa-nos dogmaticamente, impera sobre nós.

O nosso dogma da doença é abrangente e aplica-se às físicas mas, cada vez mais, às da cabeça. As doenças da cabeça são magnéticas e cativam a nossa imaginação. Aproximamo-nos da condição paradoxal de, mais do que desejarmos ser mentalmente saudáveis, desejarmos o tal diagnóstico que finalmente nos mostrará qual a doença mental que nos calhou em sorte. Não afirmo que desejamos ser doentes mentais, mas estou certo de que cada vez menos confiamos em sermos bons da cabeça.

Não falo de fora, vejam bem. Andei assinalavelmente queimadinho dos fusíveis entre 2017 e 2019 e, mesmo agora, que não tenho precisado de suplementos químicos em forma de medicação, creio que o facto de viver num mundo fanático pela saúde mental me ajudou muito. Não quero, por isso, cuspir no prato onde comi. Quando alguém me confessa andar com problemas a dormir, dispara-se-me imediatamente o radar da depressão e recomendo cuidados imediatos e moradas de consultórios. Tenho dado algum dinheiro a ganhar ao complexo farmacêutico-industrial e à classe psiquiátrica. Creio ser um aliado, portanto.

