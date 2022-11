O uso da expressão em língua inglesa não é acidental. Com ela, pretendo remeter para o facto de muitas questões políticas introduzidas na Europa na última década, e em Portugal mais recentemente, serem importações do contexto norte-americano, ligadas essencialmente a políticas identitárias, e que respeitam pouco ou quase nada as realidades nacionais. Em Portugal, temos usado o termo “discurso de ódio”, mas fazemo-lo a partir dessa referência norte-americana e devemos ter isso em conta se queremos compreender este elemento que se tornou omnipresente no nosso vocabulário.

É verdade que nos habituamos rapidamente a novas palavras e acabamos por esquecer quando é que elas entraram na nossa visão do mundo: a partir do momento em que nos familiarizamos com elas, parecem ter estado sempre entre nós. Não é este o caso. Se os comportamentos odiosos, nomeadamente linguísticos, para com certos indivíduos ou grupos existem certamente desde que existe humanidade, o termo “discurso de ódio” é bastante recente e pode ser remetido a uma construção teórico-filosófica específica.

De facto, foi apenas na década de 1980 que, nos Estados Unidos, a Critical Race Theory (Teoria Crítica da Raça, daqui em diante CRT) começou a introduzir este conceito na sua tentativa de reformular o entendimento da First Amendment da Constituição norte-americana, que estipula o princípio da liberdade de expressão. Como vimos, já em 1965, Herbert Marcuse escreveu sobre a necessidade de reagir contra o princípio de tolerância que ele entendia como repressiva, mas foi só com a transformação do pós-modernismo em teorias críticas que a ideia avançou para o plano legal.

