1 Que estranho tempo português é este? Desistiu-se? Parece. Estamos perante uma voluntária demissão de nós mesmos? Parece. O berço onde vimos a luz do dia passou a ser uma vulgar morada em vez de matriz que nos responsabiliza e raiz que nos obriga? Também parece e “parecer” já é imenso. O país habituara-nos á sua histórica oscilação entre a auto-depressão que o aconchegava e a glória que o “orgulhava” mesmo que hoje só no futebol e não já em expansões e Impérios. “Há duzentos anos que é assim”, lembra-me persistentemente um amigo. Eis porém que agora se passou para um ambiente “em modo de desistência”, numa imensa desconformidade com a realidade.

2 a) A Saúde, que o Estado diz garantir como direito,m as que há sete anos é ideológica antes do mais, assiste a demissões em cadeia, atende entre a desordem e o caos “fechando” serviços prioritários devido a planificação irresponsável, abrindo e reabrindo sem método mas com intermitência. Deixando “em espera” (eterna) os que “não”: não têm dinheiro, não têm protecção, não têm alternativa.

b) A escola pública há sete anos ideológica antes do mais, fecha semanas seguidas com alunos reféns de negociações intrigantes: quem negoceia com quem? Quem representa quem, que se passa no intricado novelo de negociadores governamentais, partidos, sindicatos, professores?

