Por estes dias ando a ler o primeiro volume da trilogia do embaixador Bernardo Futscher Pereira sobre a diplomacia de Salazar. No período em questão, a guerra civil espanhola, é interessante perceber a importância que Salazar dava à opinião pública na condução da política externa. Nos anos 30, os ânimos estavam exaltados na Europa e uma guerra aqui mesmo ao lado podia ter implicações catastróficas para Portugal mas, mesmo assim, Salazar não deixava de ter cuidado em ter a maioria da população do seu lado. Para isso, controlava a opinião publicada e criava a sua própria narrativa. O problema nesta estratégia pouco democrática é que temos de manter a versão dos acontecimentos, ou melhor, os actos políticos têm de condizer com o que se diz. As instruções que Salazar dava a Armindo Monteiro, embaixador em Londres, ou a Teotónio Pereira, quando colocado em Espanha, iam nesse sentido. O público não podia ser defraudado nas suas expectativas.

O curioso nesta constatação é que António Costa não tem o mesmo cuidado, apesar de vivermos numa democracia. Hoje não há censura, mas o fio condutor da narrativa que Costa nos conta desenrola-se de acordo com a sua conveniência. Actualmente, não temos lápis azul para cortar textos e imagens. A técnica, mais subtil embora não menos eficaz, é desviar as atenções.

A resposta do governo perante os casos como o da exoneração do director de Obstetrícia e Ginecologia do Centro Hospitalar Lisboa ou a cada vez menor disparidade salarial entre jovens com curso universitário e os que se ficam pelo secundário, é criar novos casos que votem estes ao esquecimento. Como é que isso se faz? Através da afronta. Do choque. Vai daí, António Costa é fotografado ao lado de Viktor Orbán, o líder europeu amigo de Putin que o primeiro-ministro descobriu ser menos racista que os professores em protesto. Possivelmente, Costa não contava que se soubesse do seu encontro com Orbán, mas aproveitou o facto para, acentuando a afronta, desviar o debate político para algo que domina e controla, ao contrário do que sucede com a deterioração do ensino ou com a lei da rolha na saúde.

