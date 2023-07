Quando fui para férias, o esvaziar os pneus dos carros alheios estava ao nível do gesto para salvar o planeta. Nos textos da nova catequese que está por todo o lado avisavam-nos que não devemos andar de carro ou em carros grandes, por causa do planeta obviamente. Também nos diziam que não devíamos lavar tantas vezes a roupa ou, numa versão mais aprofundada, nem sequer lavar a roupa. Não satisfeitos com a imposição do mau cheiro por decreto – mais a mais se trocarmos o carro pela bicicleta! – logo surgiam outros a defender que também não se deve comprar tanta roupa (não nos desse a ideia de ir substituindo a roupa suja por outra lavadinha porque acabadinha de comprar) e, por fim mas não por último, que também não se devem tomar tantos banhos. O simples facto de existirmos ou termos filhos gera eco-ansiedade.

Quando regresso de férias dou de caras com a personagem activista climático, com penteado a condizer, a arengar nas televisões e rádios socialismo em nome da crise climática: “É urgente, por um lado, cortar emissões e combater a crise climática, a crise das petrolíferas, a crise dos transportes e por outro lado gerir os recursos tendo em vista o bem comum e os direitos das pessoas“

E assim, de crise em crise, vão impondo a sua agenda. Mas não só. O activista em questão, de seu nome Noah Zino, avisa ainda que um novo aeroporto não faz falta alguma por causa da crise climática e explica que “entendemos que é preciso uma acção muito mais directa e muito mais contundente nos problemas que são os problema do dia a dia das pessoas”. A acção, muito mais directa e muito mais contundente, tinha-se traduzido pela vandalização de um campo de golf por parte de alguns auto-denominados activistas climáticos. Por causa da crise climática, claro.

