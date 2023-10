“Pelo menos sei que tenho uma apoiante relativamente à subida do IUC.” Fernando Medina ainda não tinha conseguido desembaraçar-se da tinta verde que segundos antes lhe tinham atirado para cima e já concluía com a frase que fez rir a plateia: “Pelo menos sei que tenho uma apoiante relativamente à subida do IUC.”

Tomemos nota: a plateia riu. O ministro sorriu. Tudo gente gira, não é? Para que esta história acabe de forma perfeita só falta acrescentar que quem interrompeu a intervenção de Fernando Medina na Faculdade de Direito foi de imediato apresentado nas notícias como activista, termo que em Portugal é sinónimo de jovem sonhador, bem intencionado e que precisamente por acumular esses factores positivos – a juventude e as boas intenções – não mede a adequação das suas acções. Não estivesse o protesto no lado bom mediaticamente falando e em vez de activista seria apresentada como mulher aos gritos, o que é substancialmente diferente para efeitos de apreciação.

Outro ponto essencial passa por aquilo que é apresentado como a reacção tolerante dos ministros. Lamento, mas não há aqui tolerância alguma. A reacção de Fernando Medina e do Governo ao que aconteceu naquela sala da Faculdade de Direito, tal como já tinha acontecido aquando do ataque das mesmas ou outras “activistas” ao ministro Duarte Cordeiro, não tem nada a ver com tolerância, antes pelo contrário trata-se de um exercício cínico e autocrático de poder por parte do PS. Afinal, além do poder que as eleições lhes conferem, os socialistas exercem um outro poder não menos importante e nunca sufragado: o de decidir quem é ou não democrata. Que assuntos são ou não populistas. Que actos são intoleráveis na democracia ou pelo contrário apenas uns azougados protestos de jovens bem intencionados… E é esse poder que os socialistas exibem quando, perante os ataques da Climáximo, sorriem como se estivessem perante um convidado efusivo num casamento. Ou quando no campo politicamente oposto agigantam o Chega.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.