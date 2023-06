Num mundo financeiramente racional, estaríamos a perguntar-nos porque é que o Governo está a pagar juros de empréstimos a taxas mais elevadas do que poderia suportar com outros financiamentos. Foi isto que andou a acontecer (e de alguma forma continua) com os Certificados de Aforro. Sem percebermos que, no fim da linha, somos nós que pagamos tudo, através dos nossos impostos, que juros mais altos vão exigir mais dinheiro do Tesouro que virá dos nossos bolsos. A política de taxas de juro seguida pelo Governo nos Certificados de Aforro tem pelo menos uma racionalidade: incentivar a poupança, contribuindo assim para reduzir o consumo e moderar as pressões inflacionistas. Ou então acelerar o processo de pressão sobre os bancos para pagarem juros mais altos nos depósitos.

Comparemos simplificadamente as alternativas que o Estado tinha, ou tem. Apesar da subida das taxas de juro em todos os prazos, em Fevereiro o Tesouro contraiu um empréstimo em Obrigações do Tesouro a pagar em 2032 (grosso modo, a dez anos) com uma taxa de juro de 1,65% (aquela que vai pagar a quem detém o título), ainda que a rendibilidade tenha sido de 3,1% (porque o título foi vendido abaixo do par, a desconto). E em Março, para igual prazo e a mesma taxa do cupão, a rendibilidade foi de 3,5%. Já o empréstimo para 2035, com uma taxa de cupão de 0,9%, significou uma yield de 3,7%. E durante esse período só tem de se preocupar em pagar os juros. Recebendo, obviamente, também impostos.

Quanto rendem e quanto custam os Certificados de Aforro (CA)? No caso dos 3,5% as pessoas recebem pouco mais de 2,5% porque têm de pagar 28% de imposto. Ou seja, cerca de um ponto percentual entra na receita do Estado e apenas 2,5% é custo. O mesmo raciocínio se faz com a nova taxa da série F que será no máximo de 2,5% – na prática, aquilo que se recebe é 1,8% do que foi investido.

