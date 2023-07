Na semana passada, o Supremo Tribunal dos E.U.A, o tribunal constitucional norte-americano, como é habitual por esta altura do ano, publicou uma série de decisões sobre os casos que ouviu ao longo do ano jurídico que passou. Entre estas decisões contam-se a decisão sobre a inconstitucionalidade da affirmative action (discriminação positiva por etnia), utilizada por grande parte das melhores universidades do país na selecção dos estudantes que acolhem, a constitucionalidade de uma designer de websites para casamentos se recusar a prestar serviços a casais homossexuais e a inconstitucionalidade de uma das decisões mais mediáticas da presidência de Joe Biden, na qual este perdoou dez mil dólares em empréstimos a todos aqueles que haviam contraído empréstimos com o Estado federal para concluir os seus estudos universitários. O ano passado, pela mesma altura, o mesmo Supremo Tribunal havia declarado inconstitucional a protecção federal ao controverso direito à interrupção voluntária da gravidez, estabelecido em 1973 pelo caso Roe v. Wade, bem como afirmado o direito constitucional dos cidadãos a andar na rua (fora de casa) com uma arma.

Duas coisas importam, à partida, salientar para os menos versados em política constitucional norte-americana. Em primeiro lugar, em todas estas decisões, o Tribunal tomou uma decisão conservadora, isto é, uma decisão apoiada maioritariamente pelos eleitores do Partido Republicano. Em segundo lugar, em todas estas decisões, o Tribunal dividiu-se numa maioria 6-3, com os mesmos seis juízes a votar a favor em todas as decisões e os mesmos três vencidos a votar em direcção contrária. Não por coincidência, os seis juízes que votaram a favor de todas estas decisões conservadoras foram nomeados ao longo das últimas décadas por presidentes Republicanos, enquanto os três juízes vencidos (isto é, que votaram de forma mais progressista) foram todos nomeados durante as presidências de Democratas. Naturalmente, uma questão salta imediatamente à vista: será que estes juízes votaram segundo uma suposta interpretação iluminada, isenta, jurídica e técnica da Constituição ou votaram de acordo com as suas preferências políticas pessoais, que aliás foram uma componente central da sua nomeação por partidos políticos de direita ou de esquerda? Parece-me evidente que, em todos estes casos, as preferências políticas dos juízes foram anteriores a uma suposta interpretação legal. Isto é, primeiro escolheram as suas preferências políticas, depois ajustaram a jurisprudência e uma suposta filosofia constitucional às suas preferências.

Claro que é possível argumentar que todas as decisões constitucionais são, na verdade, decisões políticas e que parte da visão ideológica de cada um de nós debruça-se precisamente sobre as nossas crenças quanto ao que devem ser princípios fundamentais das nossas sociedades. No entanto, é inegável que a politização do Tribunal Constitucional norte-americano é extrema, especialmente quando comparado com outros tribunais constitucionais em democracias avançadas. A nomeação de cada juiz tornou-se um processo altamente mediático e politizado. Na verdade, a nomeação de juízes para o Supremo Tribunal tornou-se um dos principais poderes do presidente, dados os mandatos vitalícios e a sua importância política. De resto, muitos eleitores dizem que essa é uma das principais razões para votarem em determinado candidato presidencial: que tipo de juízes vai o candidato a presidente nomear para o ST – conservadores ou progressistas? Esta é uma pergunta que, literalmente, orienta o voto de milhões de eleitores norte-americanos e cuja resposta determinou, por exemplo, que muitos cristãos conservadores votassem em Donald Trump, apesar do seu estilo de vida nada cristão. Muitos pensaram e admitiram-no com toda a clareza: Trump tem muitos defeitos, é certo, mas prometeu nomear juízes conservadores, ao contrário do que faria qualquer candidato democrata. Note-se que, nos EUA, a nomeação política de juízes vai muito para lá do tribunal constitucional. Note-se também que este tipo de raciocínio orienta o voto de eleitores e elites de ambas as cores ideológicas, sejam eles progressistas ou conservadores. Simplesmente, os movimentos conservadores foram mais eficazes, ajudados por alguma sorte, a definir uma estratégia clara e vencedora para tomar o poder judicial ao longos dos últimos 50 anos (precisamente desde a polémica decisão sobre o aborto Roe v. Wade). Para além de tudo isto, é possível definir quase exactamente como se posicionam ideologicamente os juízes numa ordem da esquerda para a direita, e prever como vão votar em cada caso. Ao contrário do que se passa entre nós e na maioria das democracias europeias, onde os juízes dos tribunais constitucionais são figuras importantes e frequentemente nomeadas politicamente, mas relativamente obscuras e longe da mente dos cidadãos comuns, milhões de eleitores norte-americanos sabem os nomes de vários juízes do tribunal constitucional. Nada disto é saudável numa democracia. Devem os juízes de um Tribunal Constitucional ser figuras tão conhecidas, politizadas e mediáticas como líderes partidários, ministros ou chefes de governo? Devem as nomeações para os tribunais, incluindo os Tribunais constitucionais, ser uma das principais questões e clivagens políticas de uma sociedade? Parece-me evidente que não.

