Em Portugal e não só, especialmente no domínio do poder político-partidário, é raro a imprensa e as empresas de sondagem falarem «verdade». Tanto assim que a sondagem da empresa Aximage publicada anteontem no «Diário de Notícias» e que li ao almoço de sexta-feira passada, já não aparece tal e qual, com o mesmo destaque, na internet depois de almoçar ao iniciar esta crónica… O que isto significa é que a sondagem – valha ela o que valer do ponto de vista estatístico – é antes de mais dirigida ao governo e aos demais partidos de S. Bento, bem como ao presidente da República.

Assim sendo, 99,9% dos eleitores eventualmente interessados no assunto não terão lido o jornal nem o encontrarão mais tarde na internet, cujas virtudes informativas só poderão servir, eventualmente, ao Presidente da República e aos dirigentes dos partidos políticos representados no parlamento há menos de um ano, que davam então ao PS uma «maioria absoluta»… com pouco mais de 40% de votos! Ora, segundo o «DN» de ontem, António Costa terá passado em menos de um ano de uma «avaliação positiva» de quase metade dos inquiridos para uma «avaliação negativa» de 59%.

Sendo certo que «as sondagens valem o que valem», conforme diz a grande maioria do eleitorado, tudo leva a crer que, em menos de um ano, a opinião pública mudou radicalmente de opinião acerca do primeiro-ministro (54% de eleitores «contra») e 59% contra os membros do governo. Quanto ao antigo presidente da Câmara de Lisboa Fernando Medina, actual ministro das Finanças, sucessor putativo de António Costa como «leader» do PS e futuro candidato a primeiro-ministro, tudo leva a crer que o seu percurso partidário acabará por estes dias, sendo Medina removido em breve das funções que tem assumido desde o tempo de Sócrates.

O Presidente da República, com a infundada responsabilidade que continua a assumir em favor de António Costa e do PS, terá entretanto percebido o que eu próprio sugeri há cerca de uma semana, quando perguntei por que razão o PR não mandou imediatamente os parlamentares de serviço para casa e não promoveu um governo temporário e apartidário enquanto não fossem feitas novas eleições. Resta saber se o PR será capaz de fazer isso: não seria a primeira vez que tal acontecia em democracia!

