As notícias repetidas acerca de sucessivos membros do actual governo terem sido forçados a abandoná-lo por indecentes e má figura são suficientes para o presidente da República mandar o governo para a rua e marcar novas eleições no mais curto prazo. Caso contrário, o país não sabe o que é a democracia nem como se livrar do partido presentemente sentado nas cadeiras do parlamento para não falar nas dos ministros e secretários de Estado.

Desde então, soube-se que uma recente secretária de Estado do governo PS tinha ido ilegalmente para uma firma da área governativa à qual pertencia e com a qual irá ganhar dinheiro: estou a falar do Turismo! Convém, pois, recordar que o actual líder do PS começou por dar o «golpe da geringonça» a fim de assaltar o poder em Novembro de 2015 para chegou ao «poder absoluto» a 30 de Março do ano passado com pouco mais de 40% dos votos.

Num país onde a representação eleitoral é cada vez mais manipulada, está adubado o terreno para todas as manipulações! A partir de então, o PS revelou sem pejo a natureza oportunista e clientelar que é a sua, fugindo sistematicamente aos referendos que estão por fazer desde a adesão à UE à imposição da eutanásia. Um ano de espera, como disse o PR, é pois tarde de mais e toda a gente o sabe. Em contrapartida, ninguém sabe onde estaremos daqui a um ano!.

A actual terrível conjuntura bélico-financeira mundial não permite a continuação de um governo puramente oportunista e carregado de elementos que tiveram de se ir embora ao mesmo tempo que são mantidas no governo pessoas que deveriam já ter tomado o caminho da rua pelo mesmíssimo facto que levou à demissão dois membros da pasta dos Transportes, Infraestruturas e Habitação… como o ministro das Finanças, acerca de quem o mesmo jornal que denunciou a nova secretária de Estado das Finanças também denunciou os demais envolvidos.

