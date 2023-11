Estava mesmo a contar com isto. Ainda agora começou Novembro e já me estou a sentir mal por saber que se me sentir mal vou ficar a sentir-me ainda pior por saber que não vai haver Urgências onde me dirigir para perceber porque me estou a sentir mal. Obrigado, Sr. director-executivo do SNS, pelo aviso prévio de que este mês será o pior dos 44 anos de história do serviço. É que, num instante, comecei logo a psicossomatizar. E agora, como é que resolvo isto? Imagino a vastidão da lista de espera no SNS para ser operado à psicossomatização.

Também não ajuda o facto de Novembro ter, logo no início, o Dia dos Finados. Acaba por ser pouco motivador, tendo em conta o estado a que este governo deixou chegar o SNS. A coisa está de tal forma que, entre a agonia que é ter o azar de ir parar a um hospital público e o falecimento por via de macacoa fulminante, venha António Costa e escolha.

Arrisco afirmar que terá sido a primeira vez que a palavra “macacoa” foi avistada nas digitais páginas do Observador. Confesso que quando me ocorreu o vocábulo até me grisei todo. Olha, outra estreia. E de repente estamos em 1984. Saudade desses tempos em que o SNS ainda funcionava razoavelmente.

