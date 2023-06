Das audições de Hugo Mendes, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina à comissão parlamentar de inquérito podemos concluir que o pior ainda está para vir. Até agora, bem ou mal, António Costa conseguiu segurar as pontas do PS. Mas quando o actual primeiro-ministro decidir que é tempo de se afastar, os socialistas entram em roda livre. À primeira vista, esse desnorte seria benéfico para o país, mas não o será necessariamente. Entretanto, e antes de prosseguir, permitam-me que deixe uns breves esclarecimentos: não tenciono neste texto defender o papel de António Costa, que considero o pior primeiro-ministro português desde o 25 de Abril (depois de José Sócrates, pelas razões óbvias). Simplesmente, pretendo chamar a atenção que ainda podemos descer mais baixo. Outro ponto que devo salientar é que não escrevi o que se segue influenciado por um espírito de desgraça iminente, mas com o intuito de, conscientes do perigo que nos espreita, darmos a volta e sairmos por cima.

Fernando Medina não tem capacidade para tomar decisões políticas. É um governante esquivo, mais interessado em se eximir das suas responsabilidades que em escolher. Pedro Nuno Santos tem-se revelado como um autoritário que pretende construir a sua carreira de governante à força do dinheiro dos contribuintes. Qualquer um deles vai continuar a delapidação do Estado. É verdade que Medina conseguiu um défice muito baixo, mas com a ajuda da inflação, porque os efeitos da subida dos juros leva tempo para se fazer sentir, e à custa da degradação dos serviços públicos. Se nenhum derrotar definitivamente o outro, o PS cairá numa guerra interna sem precedentes. Até uma eventual derrota eleitoral dos socialistas pode ser perigosa porque dificilmente o PS aceitará perder nas urnas. Pode acontecer que a conceda e permita que um governo liderado pelo PSD tome posse, mas isso será enquanto o PS o tolerar. Não haverá estado de graça. Os socialistas não darão tréguas logo a partir do primeiro dia na oposição. De imediato sairão para a rua e os seus navegadores de redes sociais e os comentadores de serviço não deixarão pedra sob pedra. A tolerância será mínima, ou nenhuma, mesmo que numa democracia liberal seja indispensável que quem perde aceite que perdeu, com as consequências que uma derrota eleitoral implica.

Há 20 anos o Estado deixou de ter dinheiro para investimento público; mais tarde começou a faltar para pagar salários e pensões, a que se juntaram as dificuldades em manter os serviços públicos em pleno funcionamento. Escolas e hospitais têm cada vez menos condições para levar por diante duas das principais funções sociais consagradas na constituição de 1976. Se há 20, 30 anos, a educação era a paixão socialista, se o país fez um esforço por dotar as novas gerações com conhecimentos técnicos, não foi capaz de lhes arranjar trabalho nem salários à altura. Hoje em dia, um português com ensino superior ganha pouco mais que um com o estudo secundário. O país chegou a um nível de degradação tal que julgamos que o pior é impossível. Infelizmente não é porque a próxima degredação é política. A degradação da própria democracia.

