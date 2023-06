A economia está a crescer, o emprego encontra-se em máximos históricos e a inflação diminui. Os indicadores de confiança dos consumidores têm subido, embora o clima económico se tenha deteriorado, reflexo de perspetivas menos animadoras de todos os sectores. Usando outros sinais menos ortodoxos, como o trânsito ou a frequência dos restaurantes e hotéis, tudo aponta para um Portugal muito dinâmico. Porque fazem então os portugueses uma avaliação tão negativa, como aquela que resulta da sondagem do ICS/ISCTE publicada no Expresso? E porque diz o Presidente da República que o crescimento não está a chegar às pessoas? Esperando, aparentemente, o Governo que contagie os portugueses mais na segunda metade do ano.

Admitindo que um dos factores que faz a nossa felicidade é o consumo, aqui poderia estar uma explicação. Usando os dados macroeconómicos, de facto o consumo está a crescer mais lentamente do que a economia no seu conjunto. O PIB subiu 2,5% mas consumo privado aumentou apenas 1,8%, no primeiro trimestre quando se compara com igual período do ano anterior. Mas o contra-argumento para esta explicação está no facto de ter aumentado muito em 22, quando se recuperou o que não se consumiu em pandemia. Apesar disso, se considerarmos que, no inquérito aos consumidores, degradaram-se as perspetivas de fazer compras importantes, esta explicação, de um consumo inferior ao que desejariam, pode estar a dar um contributo para o descontentamento.

Se olharmos agora para o crescimento por sectores de actividade, podemos encontrar aí outros argumentos. Com efeito, o crescimento está longe de ser homogéneo, o que não é uma surpresa. Por exemplo, em 2022, um crescimento da economia de 6,7% tem por trás desde uma quebra de quase 3% na agricultura silvicultura e pescas até um aumento de 17% nos sectores do “comércio e reparação de veículos; alojamento e restauração”, leia-se turismo. Deste ponto de vista, o crescimento não está a chegar a todos. E se admitirmos que o turismo tem dado emprego, nos últimos tempos, à imigração, o crescimento do emprego pode não estar a ser realmente percepcionado pelos não-imigrantes.

