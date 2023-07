Há duas razões muito fortes que explicam a necessidade de Portugal explorar as reservas de lítio no seu território (provavelmente, as maiores reservas de lítio na Europa).

Em primeiro lugar, por causa da transição energética. Em grande medida, o sucesso da transição energética na Europa depende do aumento do uso dos carros eléctricos e a consequente diminuição de carros a gasolina e a gasóleo. É muito simples: esta transição não se faz sem lítio. Não há carros eléctricos sem lítio.

Aliás, é absolutamente incompreensível que muitos grupos ambientalistas e verdes se oponham ao mesmo tempo à exploração do petróleo e do lítio. Será que querem uma sociedade sem carros? Seria esse o desfecho natural da oposição simultânea à exploração de petróleo e de lítio. Na verdade, estes grupos querem a transição para carros eléctricos, desde qua a exploração do lítio aconteça longe, na América Latina e em África. É o colonialismo verde do século XXI.

