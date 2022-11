Ou tinha falado mais cedo ou então falava daqui a muito tempo. Agora é que não.

Devia ter-se demitido quando se sentiu pressionado. Denunciar agora essas pressões é fazer agitação política.

Está isolado e a ser instrumentalizado.

Estes são alguns dos argumentos usados para condenar as declarações do antigo governador do Banco de Portugal ao jornalista Luís Rosa. Não interessa que os factos relatados sejam verdadeiros ou falsos, graves ou irrelevantes. O que conta é que revelá-los pode prejudicar os autores desses factos. Sim, não interessa que o país possa ter sido prejudicado, interessa em que medida revelar esses factos prejudica António Costa.

