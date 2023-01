31 de Dezembro de 2022. Bento XVI morreu. Recusara ser hospitalizado.

11 de Fevereiro de 2013. O Papa Bento XVI anunciou a sua decisão de resignar.

Há nestes dois momentos uma sabedoria que não tenho e uma ousadia que invejo.

As sociedades precisam de pensadores como Joseph Ratzinger. Outro assunto é se a Igreja Católica precisa de papas como Bento XVI mas esse não é meu assunto. Voltemos portanto às sociedades e aos povos e ao que defino como a necessidade de espaço para afirmação de uma visão não revolucionária. Esta visão é tão mais urgente quando o discurso sobre o Homem Novo se transferiu dos operários dos desaparecidos países da utopia soviética e do paganismo nazi-fascista para o nosso próprio corpo: as pesso@s de hoje são tão desumanas quanto o Homem Novo do passado.

