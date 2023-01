O excesso de burocracia, a degradação do espaço físico escolar, mas também da ética e moral, a cedência ao pequeno crime e à má educação, a cultura de facilitismo para OCDE ver, as mudanças constantes de regras e programas e a cumplicidade com o poder na era da Geringonça do tradicional sindicato, a Fenprof, constituem o insuportável enquadramento que os professores enfrentam. O salário, a carreira, as décadas para integrar o quadro de uma escola são o topo de uma montanha de problemas que se foram acumulando. Ninguém pode estranhar que cada vez menos pessoas queira ser professor, até porque, com o que se passa no ensino público, já se consegue ser muito pouco professor.

Quem tiver sido professor há quatro décadas e olhar para o que faz hoje, a maior diferença que encontra é o desrespeito na escola e a quantidade de papéis que tem de preencher por exigência do Ministério da Educação. Papéis que assumem uma dimensão ainda mais significativa se o professor, em determinados anos e circunstâncias, se atrever a avaliar de forma negativa um aluno. Os burocratas adoram expandir o seu poder e basta entrar neste instituto, o IAVE – Instituto de Avaliação Educativa, para percebermos como a burocracia capturou a educação e está à beira de a destruir – como reiteradamente os professores se têm queixado, mesmo que indiretamente.

Um pequeno parêntesis. A educação não é a única vítima deste aumento exponencial de burocratas que inventam papéis para preencher. Há outros sectores, como o da Saúde, enquanto as empresas são em geral vítimas de quase todos os serviços públicos em matéria de pedidos de informação e preenchimento de papeladas. O custo destes burocratas é seguramente uma das razões para a falta de dinheiro para pagar melhor a professores, médicos, enfermeiros ou mesmo juízes e polícias.

O preenchimento de papelada é ainda o “incentivo”, chamemos-lhe assim, para os professores evitarem as notas negativas. Aqui o olhar dos burocratas, em cumplicidade com os governantes, vai para as estatísticas. É preciso aparecer com bom aspeto nos retratos que a OCDE faz da educação. E daí até manipular a realidade vai um passo, com total desprezo pelos danos que estão a provocar ao futuro dos alunos e à desvalorização dos professores.

