Ponto prévio: os polícias têm toda a razão na sua luta e nas suas reivindicações. Não há qualquer justificação para que o suplemento que foi dado à Polícia Judiciária não tenha também sido dado a outras forças de segurança como a GNR, a PSP ou os guardas prisionais. Os polícias arriscam muito, mas ganham pouco. Mais: as forças de segurança têm todo o direito a manifestar-se. Mas têm, a par de todos esses justos direitos, um dever: cumprir a lei.

O cerco ao Capitólio que os polícias protagonizaram antes do único frente-a-frente entre os dois principais candidatos a primeiro-ministro, ainda que pacífico, vai para lá do que é tolerável. É uma afronta ao normal funcionamento democrático. Estava, por exemplo, previsto que Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro prestassem declarações à saída do debate, com púlpito aprontado para o efeito, mas a presença dos manifestantes levou a que fossem alterados os planos iniciais.

O facto de o debate decorrer num edifício cercado pode — apesar da boa fé dos manifestantes — ter condicionado os dois candidatos. Mesmo que os líderes de PS e PSD não se deixem condicionar, não serão indiferentes a estarem rodeados de polícias. Pior: são forças de segurança que estão ali em desrespeito pelas regras que deviam fazer cumprir: a concentração estava prevista para o Terreiro do Paço, mas os agentes e militares dirigiram-se para o Parque Mayer. Depois dessa imprevisibilidade, não seria de descartar (por mais improvável que fosse) que pudessem dar o passo em frente e até entrar (sempre pacificamente, claro) no edifício. Não o fizeram, mas a ameaça pairou e o cerco durou até ao último minuto de debate.

