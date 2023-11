Carneiro ou Santos?

O mais provável é José Luís Carneiro vencer as eleições internas no Partido Socialista. Nada indica que assim seja, mas esta campanha partidária cheira-me àquelas campanhas em que o protagonista cinzento ganha à putativa estrela (cadente). O meu nariz pode enganar-me, mas digo isto por ver que Carneiro aparece crível, nunca é atacado nem de dentro nem de fora, e porque é pior para a direita, pois em vez de assustar sossega. Temo que o PS depressa compreenda isto. E se compreender teremos tido o PSD a gastar muito tempo de antena a ralhar com uma cadeira vazia (em vez de propor e explicar mudança), e o PS a vencer as eleições antecipadas, ficando «inteiro e limpo», esquecido de todos os abusos e trapalhadas, sem nenhuma lição, sem nenhum arrependimento, sem nenhuma introspecção, sem nenhum remorso, sem nenhuma emenda.

A soma das incógnitas

