Com tantos indecisos tudo está em aberto no próximo domingo. O que parece ser mais concretizável é uma maioria de direita no Parlamento, mas sem certeza como essa maioria será distribuída pelos partidos políticos da direita.

Assim, como o mais importante é a derrota do PS, reitero o que escrevi aqui há um mês: O resultado mais importante das eleições legislativas de 10 de março é a derrota do PS. Um voto no Chega e na IL podem dar a vitória ao PS. Só o voto na AD permitirá derrotar o PS. O voto útil na AD vai ser muito importante para retirar o socialismo do governo. E nas circunstâncias específicas destas eleições, o voto útil poderá contribuir para baixar a abstenção. Muitos eleitores que não sabem em que partido votar, mas querem um melhor rumo e futuro para Portugal. Ao optar pelo voto útil (na AD) dão preferência a um melhor rumo para Portugal, ultrapassam o dilema da indecisão e ajudam a derrotar o socialismo.

Dito isto, refiro algumas notas e considerações sobre o que as nossas escolhas podem vir a determinar.

1 Num cenário de vitória AD em que esta só tem maioria com a IL e com o Chega, o argumento de que cabe ao Chega escolher entre validar um governo de coligação AD + IL, ou um governo da PS com a esquerda, também é valido para a própria IL. Por isso, se eu fosse o Luís Montenegro, não convidava nem a IL, nem o Chega para o governo. Fazia apenas um acordo parlamentar com ambos.

Apesar de expressar ideias, a política é feita por pessoas. E são as pessoas que ficam melindradas. Ao não ser o único partido a não ser convidado para o Governo, quer o Chega, quer André Ventura, ficavam sem argumentos para não viabilizar um governo da AD. Tal como a IL não teria argumento para recusar esse apoio parlamentar.

2 Da mesma forma que não há ditaduras boas, nem de esquerda, nem de direita, também não há demagogia boa. A campanha do Chega é tão demagógica com a do PS. Fazem precisamente a mesma coisa que acusam a esquerda de fazer. E tal como o PS, também são vítimas. Todos estão contra o Chega e o Chega não está contra ninguém. Pensei que a vitimização era um ópio exclusivo da esquerda, mas o Chega veio recordar-nos que a história está repleta de “chegas”. Tanto da esquerda como da direita.

Para um partido que se diz democrático, o Chega tem uma forma estranhíssima de defender o Estado de Direito. Para além da divulgação de sondagens e de notícias falsas, também espalham teorias da conspiração apelando aos instintos mais básicos, especialmente dos cidadãos menos informados, pondo em causa a democracia.

Em menos de 24 horas, o Chega lançou dois vídeos com dois avisos – supostamente feitos por membros/simpatizantes BE e do Livre – de eventuais fraudes nas mesas de voto do próximo dia 10 de março. Divulgado por André Ventura, este membro do Livre nem sequer vai beneficiar o seu partido. Prefere dar votos à IL. Espantoso.

Será exagero pensar que o Chega não vai ter representantes nas mesas de voto? Como se explica que o Chega assuma a priori que todas as pessoas que vão para as mesas de voto são desonestas e/ou coniventes com eventuais fraudes com o Chega e apenas contra o Chega? Três pontos devem ser referidos.

Se há coisa que os políticos deviam fazer era confiar nos cidadãos.

Não acham estranho que alguém que eventualmente tentará cometer fraude divulgue publicamente as suas intenções? Antes de o fazer!!!

E não acham ridículo que alguém do Livre afirme que vai dar votos à IL?

Salazar (alguém que admiro em alguns pontos e que lamento não ter conseguido ser um democrata) candidatou-se contra os partidos políticos – “Deus, Pátria e Família”. Recordam-se? Segundo ele, a União Nacional nunca seria um partido político por ter uma aspiração mais alta: organizar e servir a Nação. Salazar disse que a União Nacional tinha uma divisa suprema – nada contra a Nação, tudo pela Nação – que era a base e o alicerce que edificaria o majestoso e belo, grandioso e sólido edifício que é o Estado Novo. E que acabou por ser o Estado Novo? Uma ditadura com um só partido. As diferenças com o comunismo foram poucas.

Que diz agora o líder do Chega? “Somos o partido de Deus, Pátria, Família e trabalho”. O Salazar também disse que os partidos serviam clientelas. A União Nacional passou a servir essas e outras clientelas. Acham que o Chega não as tem?

3 Há uma escolha maior a fazer no domingo. Manter a democracia ou perdê-la. Até agora só a esquerda defendia abertamente a opção pela ditadura e o fim da democracia representativa. Infelizmente, algo que diz ser novo, mas que é velho, reapareceu.

Será sempre melhor viver uma democracia com males como a corrupção, abusos de poder e afins do que numa ditadura cleptocrática, abusiva e coerciva. Não são os regimes que são corruptos e abusivos. São as pessoas. Independentemente dos regimes.

Não há escolha possível entre Separação ou concentração de Poderes.

Não há escolha possível entre Estado de Direito e direito do estado.

Não há escolha possível entre limitar o poder ou dar poder absoluto a quem governa.

Sempre desconfiei de salvadores da pátria e de líderes perfeitos que resolvem tudo. Prefiro homens capazes de reconhecer e corrigir erros. Prefiro as dificuldades da realidade às facilidades da ilusão. E escolherei sempre a democracia. Também por isso vou votar AD!