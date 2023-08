Alguns dirão que foi um daqueles casos típicos de silly season, mas não sei se concorde. Primeiro, porque já não há bem silly season, não porque tenha desaparecido, mas porque tomou conta de tudo. Um pouco como as estações do ano, outrora bem delimitadas e, agora, cada vez mais diluídas num tempo indefinido. Já nem o país trava a fundo em Agosto, nem as notícias ditas tontas nos abandonam o ano inteiro, cortesia do mundo pós-redes sociais. Depois, porque o caso da ponte foi lateral, mas não, certamente, destituído de interesse filosófico.

Recordemos a história: concluídas as Jornadas Mundiais da Juventude, a Câmara Municipal de Lisboa propôs-se baptizar com o nome do cardeal-patriarca Dom Manuel Clemente uma pequena ponte ciclopedonal construída a pretexto do evento sobre o outrora infame rio Trancão. Grupos de cidadãos indignados com o silêncio que imputam ao cardeal nos casos dos abusos de menores na Igreja portuguesa puseram a circular abaixo-assinados contra a ideia, que recolheram, em poucos dias, milhares de assinaturas. Até que, tão rapidamente como começara, o caso acabou, com o próprio Dom Manuel Clemente a pedir para não lhe porem o nome à ponte e assim evitar mais polémicas e desconfortos.

É um daqueles casos extraordinários em que, estando todas as premissas erradas, se chegou ao resultado certo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.