Apesar de alguns, incluindo o Observador, terem tentado esforços similares, só agora está disponível o único teste que determina com imaculado rigor a orientação ideológica do sujeito testado. É também o único certificado (a aguardar reconhecimento definitivo) pela Escola de Estudos Africanos da Universidade de Londres, alma mater da chefe do Bloco de Esquerda. Duvidam? Respondam às seguintes questões e depois pasmem à vontade.

1 Quanto tempo está disposto a esperar por uma cirurgia urgente no SNS?

Safa! Nenhum: caso possa, recorro directamente a um hospital privado Seis meses, logo que vá de imediato e às escondidas ao privado Seis anos, logo que vá de imediato e às escondidas ao privado O tempo que calhar: prefiro morrer a cantar no duche o hino da Intersindical do que patrocinar capitalistas

2 O Estado deve financiar as famílias que escolhem escolas privadas?

Tanto faz: os socialistas vêm todos das escolas privadas e o desastre é idêntico Sou do PS: há escolas públicas? Os filhos dos pobres devem frequentar escolas públicas por causa da inclusividade e assim O Estado deve prender as famílias que escolhem escolas privadas e a seguir nacionalizá-las – as famílias e as escolas

3 Defende penas mais pesadas para certos crimes?

Vivemos há décadas sob um regime socialista: é difícil imaginar pena mais pesada Sou contra todas as penas: o crime de cada um é cometido pela sociedade em peso A prisão perpétua, para os fascistas que defendem a prisão perpétua A pena de morte, para os fascistas que defendem a pena de morte

4 O Estado deve manter o controlo das “companhias de bandeira”, como a TAP?

O Estado nem devia manter a bandeira que temos Mas isso pergunta-se? Vocês não lêem António-Pedro Vasconcelos? O Estado deve controlar todas as empresas a funcionar em território nacional O Estado deve controlar empresas, famílias e indivíduos – tudo em nome da Liberdade e de Abril

5 Acha que os cidadãos estão suficientemente conscientes dos perigos das alterações climáticas?

Acho que não: ainda não mandaram nenhum “activista” para o hospital Acho que não: é preciso despejar mais tinta Acho que não: é preciso atirar o balde junto com a tinta Acho que não: o ambiente só se salva à bomba

6 Qual a sua opinião sobre o salário mínimo?

Em alguns dos países mais ricos nem sequer existe, mas o que percebem esses coitados de economia? Devia ser pelo menos o dobro do salário médio Abaixo de 5 mil euros é exploração Devia ser equiparado ao salário mínimo das economias prósperas, onde se vive à grande e à venezuelana

7 O aborto é…

Um pretexto para histerias escusadas Uma decisão da mulher, apesar do dever de paternidade Uma decisão de quem se identifica como mulher Qualquer fascista que ande por aí

8 A eutanásia é…

Um assunto demasiado complexo para ser discutido por políticos e pelos pechisbeques que comentam nos “telejornais” Um avanço civilizacional Uma alegria e um motivo para dançar até às tantas com a dra. Isabel Moreira Desnecessária: na mãe Rússia os fascistas caem das varandas

9 Concorda com a regulação na entrada de imigrantes em Portugal?

Sim: devem ser malucos Nunca: e depois quem me limpa o T5? Só dos que forem ricos O Passos é racista!

10 Apoia a criação da semana de quatro dias de trabalho?

Sobretudo apoio a semana de dez minutos para os funcionários das Finanças Claro: quanto menos trabalho, maior a produtividade Não: acho três dias mais adequado à oferta da Netflix Quando todos servirmos o Estado o trabalho será um prazer

11 Os impostos sobre as empresas e os indivíduos devem…

Ser genericamente considerados uma pouca-vergonha Ser mantidos de modo a contribuir para o bem-comum Ser aumentados de modo a contribuir ainda mais para o bem-comum Se tivéssemos os salários da Venezuela os impostos não seriam um problema

12 O que o Estado deve fazer com os lucros excessivos?

O que são lucros excessivos? Taxá-los à bruta Todos os lucros são excessivos Transformá-los em prejuízos moderados

13 Concorda com a legalização das drogas leves?

E das pesadas: quero lá saber! O Galamba está preso!? Concordo com a legalização, com a gratuitidade e quiçá com a obrigação Pensava que já estavam legalizadas: a minha memória não anda bem…

14 Concorda com a criminalização do discurso de ódio?

Desde que seja eu a decidir o que é um “discurso de ódio”, sem dúvida Claro: odeio essa gente! Desde que possa continuar a berrar contra judeus, tudo bem Desde que isso sirva para prender fascistas, sim

15 O que pensa da autodeterminação de género?

Acho pouco: defendo a autodeterminação de género, etnia, idade, país, espécie e, principalmente, estatuto fiscal Há que criar cinco comissões de acompanhamento e dezoito observatórios para assegurar a sua imposição: a liberdade acima de tudo Estames juntx É fundamental ao progresso

16 De quem é culpa pelas dificuldades no acesso à habitação?

Minha: com frequência esqueço-me das chaves em casa Da Troika, do Passos e do Montenegro. Do alojamento local, excepto o da Catarina Martins, e dos senhorios, excepto a Mariana Mortágua Nos países desenvolvidos cada pardieiro é sempre social e todos são felizes

17 Qual a sua posição sobre a guerra na Ucrânia?

Sentado, a ler posts de indivíduos que têm a bandeirinha da Ucrânia nas redes sociais e votam em partidos que defendem a Rússia ou que se aliam a partidos que defendem a Rússia Hoje sou contra, acho eu Contra a guerra, mas ainda mais contra a NATO e os EUA e o Ocidente Sou pela paz, sempre pela paz, invariavelmente pela paz até que Putin esmague semelhantes fascistas

18 Qual a sua posição sobre a guerra em Gaza?

Sentado, à espera que Israel limpe o território de psicopatas e seus cúmplices A reacção israelita é desproporcional à mera tortura, violação e matança de inocentes Do rio (que rio?) ao mar (qual mar?), a Palestina trá-lá-lá… De pé, à espera que as forças de resistência do Hamas trucidem o agressor sionista

19 Caso pudesse, que novo ministério criaria?

Caso pudesse, imitaria o argentino da moto-serra e acabaria com quase todos O ministério da Felicidade O ministério da Ebulição Climática O ministério da Evangelização do Povo (para aliviar tarefas ao ministério da Educação)

20 Que partido extinto acha que faz mais falta nestas eleições?

Nenhum: já há aberrações de sobra O POUS A FUP O PCP

Análise:

Se as suas respostas são maioritariamente a), ou minoritariamente a), ou escolheu a) nem que seja uma só vez, você é um facho sem redenção. É um anti-democrata que vota na AD, no Chega ou na IL, embora devesse ser impedido com urgência de votar. De Havana a Caracas, de Moscovo a Pyongyang, as democracias protegem-se assim.

Se as suas respostas oscilam exclusivamente entre b), c) e d), você pode estar mais próximo do PS, ou do BE, ou do PCP ou do dr. Tavares. Mas não se preocupe: em qualquer dos casos, você é um humanista, um socialista e, dada a essência do PS actual, um leninista de boa cepa. Em suma, você é um democrata, critério que deveria ser indispensável à atribuição do direito de voto. Infelizmente, na bandalheira em que vivemos há sempre a possibilidade de as forças reaccionárias ganharem nas urnas. E isso não é democracia, nem aqui nem na China. Ou na Venezuela.

