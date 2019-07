Jeffrey Epstein, o milionário amigo de Trump, foi detido por acusações de tráfico sexual de menores

O multimilionário norte-americano Jeffrey Epstein, amigo de Donald Trunp e de Bill Clinton — que já está registado como agressor sexual — foi detido no sábado por novas acusações relacionadas com tráfico sexual de menores e extorsão, noticia a BBC. Epstein foi detido em Nova Iorque e vai a tribunal esta segunda-feira.

Os crimes terão ocorrido entre 2002 e 2005. Epstein, de 66 anos, é acusado de levar menores para a sua mansão em Palm Beach, na Flórida, para ter relações sexuais. Terá praticado os mesmos crimes em Nova Iorque, Novo México e na ilha privada que tem nas Caraíbas. O advogado do empresário afirma que o seu cliente vai declarar-se como inocente em todas as acusações.

O multimilionário já tinha sido acusado de abusar de dezenas de raparigas menores e de tráfico sexual (em 2008). Aceitou então um acordo e declarou-se como culpado de procurar menores para prostituição, com o fim de reduzir as acusações. Este acordo permitiu a Epstein evitar a prisão perpétua. Foi na altura condenado a apenas 13 meses de prisão e obrigado a integrar o registo nacional de agressor sexual. Cumpriu a pena numa ala privada da prisão de Palm Beach County. Pôde ainda contratar segurança privada enquanto cumpriu a sentença. Após os 13 meses, esteve ainda um ano em liberdade condicional.

O responsável pelo acordo foi Alex Acosta, o atual secretário do Emprego do governo de Donald Trump. Na altura, Acosta desempenhava a função de procurador federal no Estado da Florida e supervisionou o acordo.

O Juiz Kenneth Marra, do tribunal da Florida, está atualmente a decidir se vai ou não manter o acordo que livrou Epstein de acusações mais pesadas.

O magnata é conhecido pelas amizades que manteve durante décadas com altas figuras como Donald Trump (quando este ainda era empresário), o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton ou o advogado Alan Dershowitz.

Epstein fundou em 1982 a empresa de finanças J. Epstein & Co, cujo nome alterou depois para Financial Trust Company. Financiou também os negócios de Leslie Wexner, fundador da Limited Brand. O empresário é igualmente responsável pela criação da Fundação Jeffrey Epstein VI, que financia investigação científica e na área da educação. Em 2003, tentou comprar a New York Magazine e, no mesmo ano, criou o Program for Evolutionary Dynamics na Universidade de Harvard, com um donativo de 30 milhões de dólares (cerca de 26 milhões de euros).

