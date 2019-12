O ano novo já chegou à Nova Zelândia. Os neozelandeses entraram em 2020 às 11h de Portugal continental, uma hora depois de os habitantes de Tonga, Samoa e Quiribati terem festejado o início de mais um ano. São a estas pequenas ilhas do Pacífico, onde vivem ao todo menos de 400 mil pessoas, que o ano novo chega primeiro. Porém, na vizinha Samoa Americana, que faz parte dos Estados Unidos da América, 2020 só chegará às 11h do dia 1 de janeiro.

Em Auckland, a Sky Tower e o Viaduct Harbour iluminaram-se com o habitual fogo de artifício, que reuniu algumas milhares de pessoas. Uma hora depois, pelas 12h, foi a vez de uma parte da Rússia festejar o ano novo.

2020 has reached us in New Zealand ???????? #happynewyear2020 pic.twitter.com/3nFKNY6MsH — Spence (@lfcspence) December 31, 2019

13h: Comemorações na Austrália afetadas por incêndios e mau tempo

Grande parte da Austrália, país que tem vivido tempos difíceis devido aos incêndios florestais que devastam a zona sudeste, entrará em 2020 pelas 13h. Apesar de o fogo de artifício ter sido proibido em 11 zonas do estado de Nova Gales do Sul, incluindo na de Sydney, na segunda-feira devido aos fogos, os bombeiros acabaram por abrir uma exceção para a cidade por considerarem que não existe perigo.

O habitual espetáculo na baía de Sydney, que se espera reunir cerca de um milhão de pessoas, estava agendado para as 13h (hora de Lisboa), mas teve de ser adiado para as 13h15 devido ao vento forte que se faz sentir na região, refere a ABC Austrália. Noutras localidades australianas, as comemorações irão também sofrer atrasos. O mau tempo levou o Serviço de Meteorologia australiano a lançar um alerta e a pedir precaução.

Melbourne, que fica no estado de Victoria, também afetado pelos incêndios, irá manter o fogo de artifício planeado para a noite desta terça-feira. Noutras zonas da Austrália, as comemorações decorrerão como previsto. Em Launceston, na Tasmânia, onde decorre o BeerFest, haverá dois espetáculos de fogo de artifício às 21h e à meia-noite, ou seja, às 9h e às 12h em Lisboa.

15h: Japão vai entrar no novo ano ao som dos sinos dos templos budistas

Os japoneses irão entrar em 2020 pelas 15h, ao som dos sinos dos templos budistas. Milhões de pessoas deverão deslocar-se aos tempos e santuários nos próximos três dias para rezar e pedir felicidade e prosperidade para o novo ano que agora começa.

Uma hora depois, em Hong Kong, o ano novo será recebido com protestos, que irão decorrer em vários locais, como no bairro de Lan Kwai Fong, famoso pelas festividades da época, no pitoresco porto Victoria e nos centros comerciais mais populares. As manifestações irão entender-se até quarta-feira. Foi autorizada pela polícia uma marcha pró-democracia que vai começar num grande parque da movimentada Causeway Bay e terminar no principal bairro comercial.

Será à mesma hora que Hong Kong, 16h, que Taiwan entrará em 2020. Na capital, Taipei, foi planeado um espetáculo de fogo de artifício lançado de um edifício de 100 andares, um dos mais altos do mundo, com 509 metros de altura. Com uma duração de 300 segundos, o espetáculo irá combinar fogo de artificio com animações, projetadas numa parede composta por 140 mil LEDs construída numa das fachadas do prédio.