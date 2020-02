Os ventos de 1.327 km/h da tempestade Ciara — que está a afetar o norte da Europa — ajudaram um avião da British Airways (BA) a bater o recorde de voo transatlântico subsónico (ou seja, a uma velocidade inferior à velocidade do som) mais rápido de sempre. Mesmo apesar de ter partido 17 minutos atrasado.

Segundo a CNN, que cita o Flightradar24 (que monitoriza voos em tempo real), o Boeing 747 fez a ligação Nova Iorque-Londres em apenas 4h56 minutos, à medida que a tempestade se aproximava do Reino Unido. O avião chegou ao aeroporto de Heathrow às 4h43 da madrugada deste domingo, quase duas horas antes do tempo previsto. Segundo o mesmo site, o tempo médio da travessia entre Londres e Nova Iorque é de 6h13.

O recorde da BA explica-se com o facto de a aeronave ter atingido uma velocidade máxima de 1.327 km/h à boleia dos intensos ventos da tempestade Ciara. “Se não estamos em erro, a BA rouba agora o recorde da travessia subsónica entre Nova Iorque-Londres à Norwegian [companhia aérea norueguesa]”, escreveu o Flightradar24 na rede social Twitter, ao anunciar o recorde.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt

If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh

— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020