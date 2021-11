Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Kyle Rittenhouse, ilibado na sexta-feira das acusações de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e conduta imprudente que lhe foram imputadas por ter matado duas pessoas e ferido outra, com recurso a uma metralhadora semiautomática, visitou o ex-Presidente norte-americano Donald Trump no seu resort da Flórida.

“Ele é de facto uma boa pessoa”. Foi assim que Donald Trump descreveu o jovem que poderia enfrentar pena perpétua na semana passada. A visita foi anunciada por Trump numa entrevista realizada na terça-feira na FOX News.

Kyle Rittenhouse and Donald Trump today: pic.twitter.com/3FvmzAyhon — Henry Rodgers (@henryrodgersdc) November 24, 2021

Rittenhouse contactou Trump para saber se poderia realizar uma visita ao resort onde o ex-Presidente se encontrava, uma vez que o jovem é fã do magnata do imobiliário, conta o RawStory.

Aquilo por que ele passou, foi uma má conduta por parte dos procuradores. Ele não deveria ter de passar pelo sofrimento de um julgamento como este”, afirmou Donald Trump

O ex-líder dos Estados Unidos da América já se tinha pronunciado sobre o caso de Rittenhouse, referindo que o jovem “não deveria ter sido sequer julgado”, e considerou o sucedido como um “caso político”.

No ano passado, Kyle Rittenhouse – na altura com 17 anos, tendo agora 18 – matou dois homens, Joseph Rosenbaum (36 anos) e Anthony Huber (26 anos) durante uma manifestação em Kenosha, no Estado de Illinois, que versava sobre a violência policial. Uma terceira pessoa, Gaige Grosskreutz, ficou ferida igualmente por disparos provenientes da arma de Kyle Rittenhouse.

Este protesto tinha sido organizado após a morte de Jacob Blake, um afro-americano alvejado sete vezes nas costas por um agente branco.

O julgamento do jovem, de acordo a CNN, contou com mais de 30 testemunhas, incluindo o próprio réu, além de vídeos dos crimes.

O atual Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, lamentou a decisão do tribunal, mas ressalvou: “o sistema judicial [norte-americano] funciona, e nós temos que nos reger pelo mesmo”.