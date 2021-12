Tiago Pitta e Cunha é o vencedor do Prémio Pessoa

Na ata lê-se ainda que Tiago Pitta e Cunha e a Fundação Oceano Azul “têm impulsionado a criação de alianças entre múltiplos interesses públicos e privados, traduzindo-se, em especial mas não exclusivamente, na criação de vastas áreas de proteção dos ecossistemas marinhos, contrariando a tendência ainda dominante para a sua degradação”.

O atual Administrador Executivo do Conselho de Administração da Fundação Oceano Azul é ainda elogiado pelo trabalho já feito pela Fundação em 2021. Nomeadamente, pela “proposta, cientificamente fundamentada, de criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário, o Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado”, pelo “alargamento da Área Marinha Protegida das Selvagens, a maior do género no Atlântico Norte” e pelo “anúncio, em 3 de Dezembro, pelo Governo Regional dos Açores, do objetivo de criar, até 2023, uma vastíssima Área Marinha Protegida de 300 000 Km2”.

O Júri do Prémio Pessoa considera que através do reconhecimento da ação e personalidade de Tiago Pitta e Cunha se pretende, igualmente, distinguir e estimular todos aqueles que colocam o seu saber e talento ao serviço de causas públicas de valor universal, aumentando com isso a viabilidade de uma cultura voltada para a cooperação coletiva, fator crítico de que dependerá, em grande medida, a superação das ameaças existenciais contemporâneas”, remata o júri.

Os anteriores vencedores, o valor do prémio e a composição do júri

Esta era a 35ª edição do Prémio Pessoa, uma iniciativa do semanário Expresso que visa distinguir cidadãos portugueses que desempenhem um papel significativo na vida cultural e científica do país. O prémio tem o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos e consagra ao vencedor uma soma monetária de 60 mil euros.

O mais recente vencedor junta-se assim a uma lista de premiados que inclui a cientista Elvira Fortunato e o encenador e antigo diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, os mais recentes vencedores (respetivamente em 2020 e 2019).

O prémio, que começou a ser entregue em 1987, já tinha distinguido previamente personalidades de muitas áreas distintas, da ciência (por exemplo, Maria Manuel Mota) à literatura e filosofia (António Ramos Rosa, Eduardo Lourenço, Vasco Graça Moura, José Cardoso Pires, Fernando Gil, Frederico Lourenço), passando pela história (José Mattoso, Irene Flunser Pimentel), música (Maria João Pires), teatro (Luís Miguel Cintra), arquitetura (Eduardo Souto Moura) e escultura (Rui Chafes), entre outras.

O júri foi composto este ano por Francisco Pinto Balsemão, que o preside, Emílio Rui Vilar (vice-presidente), Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.