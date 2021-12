32 debates em 16 dias para ver na televisão nas primeiras semanas de janeiro

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 16 dias os cabeças de lista dos vários partidos que se candidatam às legislativas antecipadas de 30 de janeiro vão encontrar-se por 32 vezes. O número de debates na televisão chegou a ser maior, mas com o PCP a anunciar que participaria apenas em debates que fossem transmitidos em canais abertos, o número final é de 32 debates.

Com a campanha eleitoral a arrancar oficialmente a 16 de janeiro, até lá só o feriado de ano novo não tem qualquer debate. Todos os partidos com assento parlamentar debatem a 17 de janeiro, no segundo dia de campanha eleitoral e no dia seguinte é a vez dos partidos que ainda não têm deputados no hemiciclo debaterem. Ambos os debates entre todos os candidatos serão transmitidos pela RTP1 às 21 horas.

No dia 13 de janeiro, às 20h30 a RTP, SIC e TVI transmitem em simultâneo o debate entre António Costa e Rui Rio. Além deste debate no dia 13, os dias 3 (PSD frente a Chega na SIC), 7 (PSD frente CDS na TVI) e 15 (PSD frente a PAN na RTP) são os únicos em que se realiza apenas um debate.

Nos dias 4, 5, 9, 10, 12 e 14 poderá assistir a três debates nos vários canais, entre os canais generalistas e de notícias com debates a começar às 18h15 em alguns dos dias.

Consulte abaixo todos os debates, horários e canais a que poderá assistir durante as primeiras semanas de janeiro.