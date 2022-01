A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza até ao final do ano a operação “Bom Caminho” que visa promover o patrulhamento de visibilidade na proteção e segurança dos peregrinos que se deslocam a Santiago de Compostela.

Em comunicado, a GNR adianta que a operação, que decorrerá até ao último dia deste ano, visa a proteção e segurança dos peregrinos que se deslocam a Santiago de Compostela e que transitam ao longo do Caminho Português, do Caminho Português da Costa e do Caminho Português Interior, através dos Comandos Territoriais do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Durante a operação, a GNR vai realizar um conjunto de atividades operacionais que “contribuem para o sentimento de segurança e a visibilidade junto dos peregrinos, nos diferentes percursos”.

A GNR adianta que vai reforçar a sua presença “nos locais mais vulneráveis à passagem dos peregrinos, nomeadamente locais isolados e ermos, infraestruturas de acolhimento e locais de grande concentração, através de patrulhamento específico e ações de sensibilização”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na nota, a GNR recomenda aos peregrinos que preparem o percurso antecipadamente, que evitem desviar-se dos mesmos, a caminhar apenas nos períodos diurnos, a usar roupas claras e material retrorrefletor, manter o telemóvel com bateria e o contacto diário com a família.

Recomenda igualmente que no trajeto os peregrinos circulem pelos passeios ou na ausência pelas bermas, que em grupo, caminhem em fila única, a não utilizar auscultadores durante o caminho e evitar o transporte de grandes quantidades de dinheiro.

A GNR adianta ainda que, nos períodos de maior afluência de peregrinos, em particular na Semana Santa e no período do Verão, realizar-se-ão patrulhas conjuntas com a Guardia Civil.