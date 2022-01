A ativista, escritora e poetisa afro-americana Maya Angelou tornou-se a primeira mulher negra a ser representada numa moeda nos Estados Unidos da América.

Nascida em 1928 com o nome Marguerite Johnson, morreu em 2014. Ficou conhecida em 1969 pelo livro “I knowWhytheCagedBirdSings” (“Eu Sei Porque é que o Pássaro Enjaulado Canta”), no qual aborda a discriminação racial que vivenciou ao crescer. Ativista pelos direitos dos afro-americanos, Maya Angelou escreveu 36 livros durante a sua vida.

Em 1992, a escritora foi convidada para ler o seu poema “On the Pulse of the Morning” (“No Pulsar da Manhã”), na tomada de posse do então Presidente norte-americano Bill Clinton. Em 2010, Barack Obama, na altura líder dos Estados Unidos da América, concedeu à poetisa a Medalha Presidencial da Liberdade.

Segundo a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, citada pelo The Guardian, a escolha de representar Maya Angelou numa moeda de um quarto de dólar (quarter coin) simboliza “aquilo que valorizamos, e o modo como temos progredido enquanto sociedade“.

Além da ativista, serão representadas em moedas de um quarto, ao abrigo do programa “American Women Quarters”, a física e primeira mulher astronauta Sally Ride, Wilma Mankiller, a primeira mulher líder da Nação Cherokee — um povo nativo do território dos Estados Unidos da América, Nina Otero-Warren, líder do movimento sufragista no Novo México e Anna May Wong, a primeira estrela de cinema norte-americana de origem chinesa.

New in 2022 is the American Women Quarters Program! This 4-year program celebrates culturally significant women & their achievements each w/their own unique reverse designs. Enroll today to get your complete collection! https://t.co/9URXxDD6al @smithsonian @womenshistory pic.twitter.com/9ZzRtuUpsI

Os cidadãos norte-americanos poderão anda sugerir nomes de mulheres importantes na história do país que gostariam de ver representados na moeda de um quarto dos EUA, fruto de uma proposta apresentada pela membro do congresso, a democrata Barbara Lee. Durante quatro anos, serão emitidas cinco moedas de um quarto por ano em honra de mulheres com percursos distintos em áreas como a Arte, a Ciência, as Humanidades e os Direitos Civis.

Excited to announce that today, Maya Angelou becomes the first Black woman to appear on a US quarter!

The phenomenal women who shaped American history have gone unrecognized for too long—especially women of color. Proud to have led this bill to honor their legacies. pic.twitter.com/TYZeEJ8LhX

— Rep. Barbara Lee (@RepBarbaraLee) January 10, 2022