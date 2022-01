Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram mais de duas semanas com mais de 30 debates que opuseram todos os líderes partidários com assento parlamentar. Sem contar com o que pôs em confronto Rui Rio e António Costa — que foi transmitido nos três canais e foi visto por 3,3 milhões de pessoas —, o mais assistido foi o que juntou o líder socialista e Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS (15,4 de rating e 26,6% de share). Foi transmitido na SIC, tal como os restantes que compõem o pódio dos debates mais vistos — Rui Rio contra Catarina Martins (14,9 de rating e 26,1% de share) em segundo e Rui Rio contra André Ventura em terceiro (13,7 de rating e 24,4% de share).

Segundo dados da GfK/CAEM, nos canais generalistas, o quarto debate mais assistido foi o que opôs António Costa ao líder do Chega (13,3 de rating e 23,4% de share), seguido daquele que pôs em confronto João Cotrim de Figueiredo e o presidente do PSD (12,8 de rating e 24,4% de share). Muito longe destes resultados esteve o debate desta segunda-feira, que juntou os nove líderes partidários e que não foi além dos 15,7% de share.

Em contrapartida, os três debates menos vistos, nas generalistas, juntou Rui Rio e Rui Tavares (7,4 de rating e 13,2% de share), Inês Sousa Real ao presidente do PSD (6,7 de rating e 12,5% de share) e o menos assistido foi o de António Costa contra Rui Tavares (6,3 de rating e 10,9% de share). Todos têm algo em comum: foram transmitidos na RTP1.

Já nos canais de informação, destacam-se os debates antagonizados por André Ventura e Catarina Martins. Aliás, o mais visto — na SIC Notícias — juntou a bloquista e o líder do Chega (2,0 de rating e 4% de share). Seguem-se o confronto entre André Ventura e Rui Tavares (2,0 de rating e 3,8% de share), na CNN Portugal, e o debate, no canal de informação de Paço de Arcos, entre a coordenadora do BE e João Cotrim de Figueiredo (1,6 de rating e 3% de share).

O debate menos visto foi na SIC Notícias e opôs Inês Sousa Real a Rui Tavares, não indo além dos 0,2 de rating e 0,5% de share. Nos menos assistidos, seguem-se o que colocou em confronto a porta-voz do PAN e Catarina Martins (0,4 de rating e 1,1% de share) na RTP3, canal que também transmitiu o terceiro menos visto — o de João Cotrim de Figueiredo versus André Ventura (0,5 de rating e 0,8% de share).

Em termos gerais, os debates televisivos a contar para as eleições legislativas de 30 de janeiro registaram audiências superiores a 2019.