A rapper nova-iorquina Cardi B vai pagar a transladação dos corpos das 17 vítimas mortais de um incêndio que ocorreu num prédio na zona da Bronx, em Nova Iorque.

O anúncio de que a vencedora de um Grammy na categoria de melhor rapper, também ela natural da zona de Bronx, iria suportar os custos fúnebres do incêndio que deflagrou no dia 9 de janeiro.

Tendo muitas das vítimas origens no Gâmbia, uma vez que naquele prédio residia uma comunidade imigrante com raízes em duas pequenas vilas do país africano, os corpos da vítimas serão transladados, para que possam ser sepultados na sua terra natal, onde se encontram muitos dos seus familiares.

“Tenho imenso orgulho em ser do Bronx, e tenho imensa família e amigos que ainda vivem e trabalham lá. Por isso, quando ouvi falar no incêndio e em todas as vítimas, soube que tinha de fazer algo para ajudar“, afirmou a artista num comunicado.

Não consigo imaginar a dor e angústia que as famílias das vítimas estão a experienciar, mas espero que não terem de se preocupar com os custos associados ao funeral dos seus entes queridos possa ajudá-as a seguir em frente e sarar as feridas. Envio as minhas preces e condolências a toda a gente afetada por esta tragédia horrível”, afirmou Cardi B, segundo o The Guardian.

O incêndio — o mais letal na cidade de Nova Iorque nas últimas três décadas — teve origem na avaria de um aquecedor no terceiro andar no prédio de 19 pisos localizado East 181st Street, e deixou mais de 60 pessoas feridas, 32 das quais tiverem de ser hospitalizadas.

BREAKING: New York City mayor says Bronx fire "one of the worst" in city's history; at least 61 injured, "numerous" feared dead pic.twitter.com/eLhcNQbpsc — BNO News (@BNONews) January 9, 2022

Cerca de 200 bombeiros estiveram envolvidos no combate às chamas. Das vítimas, nove eram crianças com 16 anos ou menos.