Para assinalar dois anos desde a morte de Kobe Bryant, foi esta quarta-feira colocada uma estátua, temporariamente, no local do acidente de helicóptero que vitimou o basquetebolista norte-americano e filha, além de outras sete pessoas.

A estátua de bronze com 73 quilos, esculpida por Dan Medina, representa Kobe Bryant com a mão apoiada no ombro de Gianna Bryant, ambos com equipamentos de basquetebol. Além das duas figuras, a estátua conta ainda, na sua base, com o nome das nove vítimas do acidente de 26 de janeiro nos arredores de Los Angeles, assim como uma frase de Kobe: “Os heróis vêm e vão, mas as lendas são para sempre“.

A estátua esteve um dia naquele local e já foi, entretanto, retirada. “Neste dia, o segundo aniversário do acidente, decidi trazer a estátua desde o nascer do sol ao pôr do sol e ajudar no processo de luto dos fãs“, explicou Dan Medina, segundo a BBC.

Este dia foi especial porque testemunhei muito disso [luto dos fãs]. As pessoas vieram até aqui e saíram com alguma espécie de satisfação”, explicou.

Kobe Bryant ganhou cinco campeonatos da NBA ao longo das suas 20 épocas ao serviço dos Los Angeles Lakers. A estrela, que morreu com 41 anos, viveu, como explica o The Guardian, a maior parte da sua vida em LA, e usava frequentemente helicópteros para fugir ao trânsito enquanto se deslocava pela cidade.

No dia do acidente, Kobe levava a sua filha, com 13 anos, para um jogo de basquetebol que a também atleta iria disputar.